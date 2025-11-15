Este sábado Colo Colo tuvo acción en medio del parón por la fecha FIFA de noviembre y las elecciones presidenciales en nuestro país, donde el Cacique decidió disputar un partido amistoso a puertas cerradas en el Estadio Monumental.

El invitado fue Trasandino de Los Andes de la Segunda División, elenco que no pudo ante la supremacía de los albos en las canchas de entrenamiento de La Ruca.

En total se disputaron dos partidos amistosos, donde los dirigidos por Fernando Ortiz se impusieron por 4-2 y 3-1, respectivamente, con goles de varios jugadores que venían siendo cuestionados.

En el primero de los duelos anotaron Marcos Bolados, Víctor Felipe Méndez, Esteban Pavez y Salomón Rodríguez.

Salomón Rodríguez se reencontró con el gol ante Trasandino. (Foto: @ColoColo)

Mientras que en el segundo cotejo las conquistas fueron obra del goleador Javier Correa (doblete) y un tanto del lateral izquierdo Erick Wiemberg.

El resultado global fue un 7-3 en el marcador a favor del Eterno Campeón, donde también pudo sumar minutos Arturo Vidal, quien venía saliendo de una contractura en el isquiotibial derecho.

La gran sorpresa de la jornada fue la inclusión del juvenil Maikel Peña en el primer equipo titular que dispuso el Tano Ortiz. El extremo de la Sub 16 completó el tridente ofensivo.

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido oficial de Colo Colo será el siguiente domingo 23 de noviembre, cuando reciba a Unión La Calera desde las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

