Colo Colo, dirigido por el argentino Fernando Ortiz, se prepara para cerrar la temporada 2025 de la Liga de Primera con un duelo clave ante Audax Italiano en el Estadio Monumental.

El Cacique llega con la misión de asegurar un cupo en la Copa Sudamericana, aunque dependerá también de lo que haga Cobresal frente a Ñublense, ya que los Mineros se perfilan como los ocupantes del último boleto continental.

Por su parte, los Itálicos, que han tenido altibajos durante la temporada, intentarán sorprender al conjunto Popular y sumar un resultado positivo que le permita despedir el torneo con una buena actuación.

Formaciones y minuto a minuto: