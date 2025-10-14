Colo Colo Femenino no tiene descanso en Buenos Aires y ya trabaja pensando en lo que serán las semifinales de la Copa Libertadores de América, donde tendrán que enfrentar al difícil Deportivo Cali por un lugar en la gran final del torneo.

Las albas llegan a esta instancia tras haber superado de manera perfecta la fase de grupos con triunfos ante Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo de Almagro. Más reciente, en los cuartos de final, Colo Colo derrotó por la cuenta mínima a Libertad de Paraguay.

Deportivo Cali, por otro lado, tuvo que superar una fase de grupos en donde compartió zona con Universidad de Chile, Libertad de Paraguay y Nacional de Uruguay donde remataron en el primer lugar. En los cuartos, derrotaron a nada más ni nada menos que al Sao Paulo de Brasil.

Así las cosas, las dirigidas por Tatiele Silveira tendrán un duro compromiso ante las colombianas, pero esperan salir airosas y, de esa manera, poder volver a decir presente en una final de Copa Libertadores de América.

Colo Colo vs. Deportivo Cali: ¿Cuándo y a qué hora?

Chilenas y colombianas se medirán este miércoles 15 de octubre a las 4 de la tarde de Chile continental por las semifinales de la Copa Libertadores de América.

TV: ¿Quién transmite el partido?

Chilevisión será el canal encargado de transmitir el compromiso.

Internet: ¿Cómo ver a Colo Colo vs. Deportivo Cali?

Vía streaming, Pluto TV y las plataformas online de Chilevisión llevarán el encuentro.