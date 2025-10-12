Colo Colo en esta jornada tiene un duelo crucial dentro de lo que es la Copa Libertadores Femenina 2025, en la que las ‘Albas’ tras lo que fue su perfecta actuación en la fase de grupos, afrontarán la fase final del torneo.

En cuartos de final, las dirigidas por Tatiele Silveira se deberán vera las caras ante las paraguayas de Libertad Limpeño, quienes clasificaron como segundas del grupo D con tres unidades, en la que tan solo sumaron empates.

Para este encuentro, las ‘Albas’ son las grandes favoritas dentro de este partido, en la que esperarán poder confirmar aquel cartel de candidatas y lograr un triunfo que las deje en las semifinales del torneo.

Colo Colo llegó a esta fase de cuartos de final con un rendimiento perfecto, en la que venció a Olimpia, Sao Paulo y San Lorenzo, obteniendo el puntaje ideal y además, no ha recibido goles aún en el torneo.

Colo Colo hoy disputa su duelo por cuartos de final | Foto: Colo Colo

¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Libertad Limpeño?

El partido entre Colo Colo y Libertad Limpeño por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina se disputa este domingo 12 de octubre desde las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola.

¿Dónde ver este partido de la Copa Libertadores Femenina?

El partido entre Colo Colo y Libertad Limpeño por los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina, será transmitido en la televisión abierta por Chilevisión y también por Chilevisión Deportes en la plataforma gratuita Pluto TV.