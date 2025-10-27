Colo Colo hoy vuelve a saltar al terreno de juego en lo que es la Liga de Primera, en la que el conjunto ‘Albo’ tiene que afrontar un duelo importante ante Deportes Limache en el cierre de la 25° fecha del torneo nacional.

Para este compromiso, el entrenador Fernando Ortiz ha trabajado a full junto a sus dirigidos para llegar de la mejor forma a este partido, en el que sabe que deben sumar como sea los tres puntos en su lucha para ingresar a torneos internacionales.

En lo que será este onceno, el estratega argentino tan solo pensaría en una modificación y este sería el ingreso al equipo titular de Sebastián Vegas en desmedro de Jonathan Villagra.

De esta forma, Colo Colo saltaría al terreno de juego con: Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en la defensa; Arturo Vidal, Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez en el mediocampo; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Claudio Aquino en ataque.

Ortiz espera sumar una victoria en Colo Colo | Foto: Photosport

El duelo entre Colo Colo y Deportes Limache se disputará este lunes 27 de octubre a partir de las 18:00 horas en el Estadio Nacional y el árbitro del partido será Diego Flores.