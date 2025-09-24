En Colo Colo ajustan detalles para lo que será el segundo partido al mando de Fernando Ortiz luego de la dura caída en la Supercopa ante Universidad de Chile, hace casi dos semanas atrás.

Esta vez el Cacique recibirá a Deportes Iquique en partido pendiente por la fecha 23 de la Liga de Primera 2025, que es el último antes del extenso receso por el Mundial Sub 20 que se disputará en nuestro país.

En esta ocasión el técnico argentino replicaría el esquema que ocupó ante la U que es un 4-2-3-1, donde volvería a la titularidad Arturo Vidal pero como volante de corte.

Así se pudo apreciar este miércoles en el trabajo por bloque que realizó el Tano en el Estadio Monumental, acompañado por momentos por Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez, siendo esta una de las dudas para la formación.

La otra duda está en los extremos, donde el juvenil Leandro Hernández estaría compitiendo por el puesto con Marcos Bolados, pensando en la punta derecha.

Mientras que la línea que tendría menos movimientos sería la defensiva, donde ingresaría Emiliano Amor por el suspendido Sebastián Vegas.

Por su parte el centrodelantero sería el resistido Salomón Rodríguez, por el desgarro que tiene fuera al goleador Javier Correa.

Arturo Vidal volvería a la titularidad en Colo Colo. (Foto: Andrés Piña/Photosport)

La formación que prepara Colo Colo

Considerando todo lo anterior, la formación que va tomando forma en Colo Colo, a falta de un entrenamiento, es la siguiente:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro (Felipe Méndez); Leandro Hernández (Marcos Bolados), Claudio Aquino, Lucas Cepeda; Salomón Rodríguez.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs Deportes Iquique?

El partido entre el Cacique y los Dragones Celestes está programado para este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas en el Estadio Monumental, con un aforo autorizado de 32 mil espectadores.