Colo Colo ya se alista para lo que será el duelo de este viernes frente a Deportes Iquique por la Liga de Primera 2025. Ante la gran cantidad de bajas que tiene el cuadro albo, sumado a la llegada de un nuevo DT, podría haber novedades en cuanto a los roles y puestos de los jugadores del “Cacique”.

Uno de ellos sería Arturo Vidal, volante del cuadro popular al que Fernando Ortiz le asignaría un nuevo rol en el equipo, dejando atrás sus participaciones en labores más de ataque.

Según se vio en los entrenamientos de este miércoles de cara al encuentro ante los nortinos, el “Tano” habría armado un bloque más defensivo en donde retrocedería al “King” varios metros, dejándolo en labores más defensivas similares a las que realizaba en sus inicios en el fútbol.

Eso sí, recalcan que aún no se ha definido una oncena para este viernes, por lo que la formación de Colo Colo para este compromiso que pondrá pausa al fútbol chileno para iniciar un receso de cara al Mundial Sub-20 sigue siendo un misterio.

Aquellas dudas deberían ser resueltas este jueves 25, cuando el “Cacique” realice su último entrenamiento para el partido ante los “Dragones Celestes”.

Fecha y hora: Colo Colo vs. Deportes Iquique

El partido entre Colo Colo y Deportes Iquique se jugará este viernes 26 de septiembre a contar de las 19:00 horas en el Estadio Monumental.

Fernando Ortiz ya prepara importantes novedades de cara al partido con Deportes Iquique (Foto: Photosport)

La enorme cantidad de bajas de Colo Colo

En cuanto a lesionados, son tres los jugadores albos que están 100% descartados: Alexander Oroz, Óscar Opazo y Alan Saldivia. A ellos, se suman los suspendidos Sebastián Vegas y Esteban Pavez.

Además, Francisco Marchant y Nicolás Suárez se encuentran nominados para el Mundial Sub-20. El único en duda es Javier Correa, quien a pesar de su lesión, sería esperado hasta última hora para ver si evoluciona favorablemente y llega al encuentro ante Deportes Iquique.