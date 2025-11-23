Este domingo Colo Colo recibe a Unión La Calera por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025, un partido crucial para los albos que pueden alcanzar la zona de clasificación para la Copa Sudamericana.

Por lo mismo, el entrenador Fernando Ortiz trabajó cada detalle de este enfrentamiento, donde sorpresivamente incluirá un jugador Sub 21 en el ataque. Se trata del juvenil Leandro Hernández, que es una de las sorpresas en la formación.

Pero no es la única novedad, pues en el mediocampo aparece Tomás Alarcón en la zona de corte, según el equipo que confirmó el técnico argentino, donde el gran ausente es Arturo Vidal, que se había recuperado de su lesión muscular.

También vuelve a la titularidad el defensa Sebastián Vegas, que viene de cumplir una fecha de castigo, donde esta vez reemplazará al suspendido Jonathan Villagra.

Otra baja importante que tiene el cuadro popular es la del volante argentino Claudio Aquino, quien quedó al margen por acumulación de tarjetas amarillas.

Además, están los tres lesionados que continúan al margen y en recuperación, que son Nicolás Suárez, Óscar Opazo y Alexander Oroz.

La formación de Colo Colo vs. Unión La Calera

Considerando todo lo anterior, la formación que confirmó Colo Colo es la siguiente: Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor, Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Tomás Alarcón, Vicente Pizarro, Víctor Felipe Méndez; Leandro Hernández, Lucas Cepeda y Javier Correa.

Formación de Colo Colo vs. Unión La Calera.

Cabe recordar que el partido entre Colo Colo y Unión La Calera es esta noche a partir de las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la antepenúltima fecha de la Liga de Primera.

