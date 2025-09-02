Fernando Ortiz fue presentado el día de ayer en Colo Colo, donde dio sus primeras impresiones como nuevo entrenador del Cacique y abordó lo que será su debut en un Superclásico ante Universidad de Chile por la Supercopa.

Una de las grandes interrogantes en la llegada del nuevo DT es el rol que tendrá Arturo Vidal dentro del equipo, donde algunos apuntan a su continuidad como titular, mientras otros piden que sea sentado en el banco de suplentes.

El que se atrevió a responder la pregunta fue Lucas Wilchez, ex jugador del Cacique quien en diálogo con Bolavip Chile sentenció: “En estos casos, seguramente el DT tendrá una charla con Arturo y yo creo que lo va a usar como estandarte”.

Ortiz debuta ante la U. | Foto: Photosport

“No creo que se arriesgue a sacarlo, lo va usar como bandera y después seguramente Arturo va a tener que ser un ejemplo dentro de la cancha y demostrar”, complementó sobre la presencia del ‘King’ como titular en Colo Colo.

Wilchez suma diciendo que “Como primera medida, si el DT es inteligente, no lo va a sacar a Arturo Vidal apenas llegue. Jugó el clásico, no fue el mejor pero tampoco el peor. Un nombre como el de él y la jerarquía que tiene no es para sacarlo de una”, remató.

Esta jornada Fernando Ortiz tendrá su primer entrenamiento con el plantel de Colo Colo y tiene más de una semana para preparar el Superclásico, donde los albos buscarán quedarse con el único título que pueden aspirar esta temporada.

Supercopa, día y hora

El domingo 14 de septiembre a las 3 de la tarde se producirá el debut de Fernando Ortiz como entrenador de Colo Colo, donde el rival será Universidad de Chile y los azules buscarán revancha por lo sucedido en Macul.