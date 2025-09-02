Fernando Ortiz fue presentado el día de ayer en Colo Colo como el flamante nuevo entrenador del Cacique, quien tendrá que debutar nada más ni nada menos que ante Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno.

El nuevo DT de los albos llegó saludando a la prensa, alabando a jugadores como Arturo Vidal y asegurando que los jugadores jóvenes son primordiales en su proyecto y en su estadía durante su periodo con los albos.

Al que no le gustó mucho su presentación fue a Patricio Yáñez, quien en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura dijo que “Nunca he escuchado de un técnico que digan que trabaja mal. No deja de ser una apuesta y me imagino que Daniel Morón ha tenido un seguimiento muy particular de la trayectoria de este técnico”.

Ortiz fue presentado en los albos. | Foto: Photosport

Patricio Nazario no le compró mucho el discurso a Ortiz: “Ojalá que venga con hambre y a golpear la mesa, pero lo veo difícil. Cuando hacen alusión a un jugador de la plantilla como lo hizo con Arturo Vidal esto ya me parece demasiado respeto y difícilmente va a entender cuáles son las soluciones”, sumó.

“Es una apuesta, uno le desea lo mejor y que de alguna manera con el hambre que tiene, con toda esta estrategia que tienen los técnicos que se aprenden una serie de datos tenga una bajada importante y que le saque brillo a un plantel que despertó frente a la U”, complementó.

Lo cierto es que hoy día Fernando Ortiz tendrá su primer entrenamiento al frente del plantel de Colo Colo, el cual buscará quedarse con la Supercopa y clasificar a la próxima edición de la Copa Sudamericana.

Colo Colo en la tabla

Colo Colo quedó en la octava posición del Campeonato Nacional 2025 con 31 puntos y a una sola unidad de Cobresal, el último clasificado a la Copa Sudamericana. Eso sí, los mineros tienen un partido pendiente ante Palestino.