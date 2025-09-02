El Superclásico 198 del fútbol chileno dejó como un hecho lamentable el fallecimiento de un hincha de Colo Colo, quien buscaba pasarse de un sector a otro por los techos del recinto y lamentablemente resbaló y acabó con su vida.

Esto motivó a que en el día de ayer la Secretaría Regional Ministerial de salud de la Región Metropolitana iniciara un sumario en contra del Estadio Monumental y se hicieron presentes en el recinto de los albos.

Falleció un hincha en Macul. | Foto: Photosport

Gonzalo Soto, jefe del organismo, emitió un comunicado donde aseguran que “Este sumario sanitario busca generar las correcciones necesarias para que hechos tan graves como este no se repitan, y para que los organizadores de espectáculos deportivos pongan todos sus esfuerzos en prevenirlos”.

“Se informará al Ministerio Público de los antecedentes encontrados en la zona del recinto donde ocurrió el accidente. Tienen cinco días hábiles para presentar sus descargos. Las sanciones pueden fluctuar entre 0,1 y 1.000 UTM, dependiendo de la gravedad de las infracciones que se establezcan”, sumaron.

Así las cosas, el Cacique podría enfrentar severas sanciones económicos y, por qué no, la clausura del Estadio Monumental para futuros eventos si no se corrigen las serias fallas estructurales que el pasado domingo terminaron costando la vida de una persona.

¿Cuándo juega Colo Colo?

El Cacique volverá a la cancha el domingo 14 de septiembre cuando tenga que enfrentar a nada más ni nada menos que Universidad de Chile en la Supercopa del fútbol chileno en el Estadio Santa Laura.