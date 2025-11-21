En Colo Colo ajustan detalles para lo que será el partido crucial contra Unión La Calera de este fin de semana, por la antepenúltima fecha de la Liga de Primera 2025, donde los albos buscan alcanzar la clasificación a Copa Sudamericana.

Para este partido el entrenador Fernando Ortiz tiene dos bajas importantes, que son los suspendidos Claudio Aquino (acumulación tarjetas amarillas) y Jonathan Villagra, que fue expulsado por doble amonestación en el duelo anterior ante Unión Española.

Pero también hay regresos importantes, como Sebastián Vegas, que tomaría el lugar de Villagra en defensa, donde la duda es si su compañero será Emiliano Amor o Alan Saldivia, que vuelve a estar disponible después de ocho partidos.

Aunque la vuelta más importante es la de Arturo Vidal en el mediocampo, quien dejó atrás una contractura en el isquiotibial, que lo había marginado de los dos últimos compromisos.

El King sería de la partida ante los Cementeros, acompañado en el mediocampo por Vicente Pizarro y Víctor Felipe Méndez.

Cabe recordar que el Vicho Pizarro llegó ayer (jueves) a Chile junto a Lucas Cepeda, tras el largo viaje de regreso desde Rusia tras la gira con La Roja por la fecha FIFA.

Ambos serán tenidos en cuenta por el Tano Ortiz, según lo confirmado por el mismo DT en conferencia de prensa.

Considerando lo anterior y a falta de la última práctica del sábado, la formación de Colo Colo sería la siguiente:

Fernando De Paul; Mauricio Isla, Emiliano Amor (Alan Saldivia), Sebastián Vegas, Erick Wiemberg; Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Felipe Méndez; Lucas Cepeda, Marcos Bolados y Javier Correa.

Arturo Vidal sería la gran novedad en Colo Colo ante Unión La Calera. (Foto: Javier Torres/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Unión La Calera?

El partido entre el Cacique y los Cementeros está programado para este domingo 23 de noviembre a las 20:30 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2025.

