En poco más de 24 horas se desarrollará la Supercopa del fútbol chileno entre Colo Colo y Universidad de Chile, compromiso que marcará el debut de Fernando Ortiz como flamante entrenador del Cacique.

El ‘Tano’, como le gusta que lo apoden, ha quedado maravillado con lo que se ha encontrado en los albos y planea plasmar su idea de juego ante los azules, donde hay un título de por medio y nadie quiere perder dicho compromiso.

El técnico argentino ha tenido dos semanas de trabajo con el plantel albo y ya se empiezan a vislumbrar posibles formaciones, donde la última que utilizó tiene una verdadera sorpresa que no estaba en los planes de ningún hincha colocolino.

Vicente Pizarro fue al banco en la última formación. | Foto: Photosport

Se trata de Manley Clervaux, jugador formado en las inferiores del Cacique y de origen haitiano, quien tendría absolutamente maravillado a Fernando Ortiz y lo utilizó en el frente de ataque junto a Claudio Aquino, Lucas Cepeda y Javier Correa.

También en esa última formación, el ingreso de Clervaux relegaría al banco de suplentes a Vicente Pizarro, ya que el mediocampo de los albos quedaría conformado por Arturo Vidal y Esteban Pavez en la contención.

Sin más preámbulo, la última formación fue con Fernando de Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Sebastián Vegas y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal y Esteban Pavez en la contención; Lucas Cepeda, Claudio Aquino y Manley Clervaux más adelantados para dejar en solitario arriba a Javier Correa, según informaron desde D Sports.

El último antecedente entre Colo Colo y la U

El Cacique derrotó a Universidad de Chile hace dos semanas en el Estadio Monumental con un agónico gol de Vicente Pizarro y llega en buen pie para tratar de levantar el único título que pueden esta temporada el domingo.