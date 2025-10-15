Este miércoles Colo Colo se despidió del sueño de conseguir su segunda Copa Libertadores Femenina, al caer en penales contra Deportivo Cali en la semifinal que se disputó en el Estadio Florencio Sola, Buenos Aires.

Las albas empataron 0-0 en el tiempo reglamentario y luego perdieron por 5-4 en la definición a penales, por lo que ahora deberán quedarse en Argentina para disputar el tercer lugar de este certamen continental.

El rival saldrá del perdedor de la otra llave de semifinales, donde esta noche se enfrentan Corinthians y Ferroviaria, en un duelo de brasileñas.

Mientras tanto, las tricampeonas del fútbol chileno ya saben qué día y el horario en que volverán a jugar, siendo este fin de semana, para cerrar así su campaña internacional

Cabe recordar que ahora las dirigidas por Tatiele Silveira quieren seguir estirando su invicto, que hasta ahora es de 37 partidos consecutivos sin saber de derrotas.

Colo Colo no pudo con Deportivo Cali en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo en la Copa Libertadores Fem?

Colo Colo volverá a saltar a la cancha el próximo domingo 19 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola de Banfield, a la espera de conocer su rival.