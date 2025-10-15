Esta mañana en Colo Colo recibieron una delegación que envió directamente la FIFA por la compleja situación que vivió el juvenil Manley Clerveaux el pasado fin de semana.

El jugador de 19 años recibió insultos de connotación racista en el partido de la Sub 20 ante Cobresal por la fecha 12 del fútbol formativo, donde los hinchas del cuadro minero le gritaron al término del compromiso en la cancha 2 del Estadio Monumental.

El extremo haitiano que fue elegido la figura del partido, no quiso declarar tras el pitazo final, iniciándose todo un protocolo en Macul.

Desde el elenco nortino sacaron un comunicado repudiando lo sucedido y desligando a su delegación de lo ocurrido, lo que fue confirmado por Colo Colo.

La FIFA toma cartas en el asunto

Pero esto no quedó ahí, ya que el ente rector del fútbol mundial también quiso tomar cartas en el asunto, enviando una comisión liderada por el exfutbolista argentino Juan Pablo Sorín.

Así lo dio a conocer el periodista Cristián Alvarado en Radio ADN, quien informó que la delegación acompañó a Clerveaux por unos minutos y luego se reunió con Héctor ‘Tito’ Tapia, el jefe del área formativa del Cacique.

Manley Clerveaux es acompañado por la FIFA tras el acto de racismo en su contra. (Foto: @colocolofutboljoven)

Cabe recordar que Manley Clerveaux es una de las grandes promesas que tiene el cuadro popular, también siendo tenido en cuenta en el primer equipo de los albos, donde es uno de los regalones del entrenador Fernando Ortiz.