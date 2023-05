Cristián Caamaño se va de tarro y cuenta la firme de por qué Darío Lezcano no quiere irse de Colo Colo

Colo Colo busca las maneras en este Mercado de Pases de invierno de sacarse de encima a Darío Lezcano, delantero paraguayo que llegó a principio de temporada y que no ha estado a la altura de la exigencia.

En el día de ayer trascendió que el cuadro popular le hizo una oferta al ex seleccionado guaraní para rescindir el contrato y terminarlo de manera anticipada, algo a lo que el jugador se habría opuesto de manera tajante.

La situación del delantero albo se tomó el panel de Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura, donde Cristián Caamaño abrió los fuegos diciendo que a Lezcano “Claramente no le conviene (salir) si le queda un año y medio”.

Lezcano no ha estado a la altura en Colo Colo. | Foto: Photosport

El comunicador reveló el verdadero problema de por qué se opuso a la propuesta alba: “Lo que se esconde detrás de eso es que, si le hacen un examen de rodilla y se confirma un problema, lo podría tener parado mucho tiempo”.

“Acá ya firmó, eso no se lo puede negar Colo Colo y quien lo quiera recibir, porque por último lo podría mandar a préstamo y sacarse el cacho de encima, pero el punto es quién te lo va recibir con ese problema a la rodilla”, remató.

Si Lezcano decide persistir en su postura de no ceder, Colo Colo no podrá liberar un cupo de extranjero de cara al semestre y deberá quedarse con lo que tiene, algo que Gustavo Quinteros y la dirigencia no quiere e insistirán para que el paraguayo deje el club.