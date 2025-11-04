Este martes el plantel de Coquimbo Unido volvió a los entrenamientos luego de los festejos del histórico título en Primera División. En el regreso al complejo deportivo Las Rosas, uno que volvió a hablar fue el extremo Cristián Zavala, quien pertenece a Colo Colo.

El puntero de 26 años conversó con Radio ADN de cómo está viviendo este importante logro, luego de haber reforzado al Pirata a mitad de año.

“La verdad que recién estoy asimilando que fuimos campeones en un equipo de región, es muy difícil salir campeón y que lo hayamos logrado acá es una locura”, comenzó diciendo.

La salida de Cristián Zavala de Colo Colo

En la instancia, Zavala igual fue consultado por qué decidió partir al elenco auringro para este segundo semestre, luego de haber quedado relegado en el Cacique.

Ante aquello, transparentó que rechazó una opción para cruzar la cordillera, que era en Godoy Cruz, para reencontrarse con el equipo donde dio sus primeros pasos en el profesionalismo.

“Tuve la posibilidad de ir a Argentina, y muchos me dijeron que era algo loco que prefiriera venir a Coquimbo, pero siento que me debía esa revancha. Para mí era importante volver, mi familia quería volver y me siento muy feliz acá”, expresó.

En esa línea, confirmó que el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez fue quien lo convenció de emprender rumbo hacia la Cuarta Región: “Sí, me convenció, es verdad”.

Cabe recordar que Cristián Zavala está a préstamo hasta diciembre con Coquimbo Unido, pues tiene contrato vigente con Colo Colo por todo el 2026. Aunque en el Barbón han adelantado que esperan hacer un esfuerzo para estirar su estadía de cara a la próxima Copa Libertadores.

Cristián Zavala volvió a Coquimbo Unido para ser campeón. (Foto: Instagram)

