Colo Colo sigue con los trabajos de pretemporada en Pirque, donde Fernando Ortiz buscará que el equipo llegue de la mejor manera posible al debut oficial en la pretemporada frente a Olimpia en un torneo amistoso a disputarse en Uruguay.

De momento, el Cacique solo cuenta con Matías Fernández Cordero y Joaquín Sosa como refuerzos, a la espera de que en la reunión de directorio de este miércoles en Blanco y Negro pueda haber novedades con los refuerzos.

Pizarro podría volver al Monumental. | Foto: Photosport

Un jugador que parece tener sellada su llegada al Estadio Monumental es Damián Pizarro, pero desde Pelota Parada de TNT Sports avisaron que no es prioridad para el DT albo: “Entiendo que para Fernando Ortiz no era prioridad Damián Pizarro, pero sí toma fuerza y es una alternativa real”, dijo el periodista Daniel Arrieta.

“Vamos a ver si se da, si se va a charlar o discutir de manera oficial en la reunión de directorio del día miércoles, pero la chance es la que está más a la mano y cercana para Colo Colo”, complementó en su información.

Cabe recordar que Damián Pizarro dejó Colo Colo a mediados de 2024 para partir al Udinese de Italia, donde prácticamente no jugó. Ahora, no tiene consideración en el Le Havre de Francia y ve con buenos ojos una vuelta al Cacique para tratar de relanzar su carrera.

En síntesis

