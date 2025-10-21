Las aguas no están calmadas en Colo Colo tras la nueva derrota del Cacique en la Liga de Primera 2025 el día domingo, donde sucumbió ante Coquimbo Unido y no se pudo acercar a puestos de copas internacionales.

Una de las grandes sorpresas que tuvo el compromiso entre albos y piratas fue la ausencia de Esteban Pavez, quien ni siquiera estuvo citado al banco de suplentes y ya se habla de que fue ‘cortado’ por Fernando Ortiz.

El que se encargó de contar lo sucedido con el capitán albo fue Daniel Arrieta, quien en Todos Somos Técnicos de TNT Sports arrancó diciendo que “Me dijeron que estuvo resfriado, pero de igual manera entrenó toda la semana”.

Pavez no fue citado ante Coquimbo. | Foto: Photosport

“Entiendo que, aunque no ha sido futbolísticamente su mejor año y eso está claro, los entrenadores este 2025 han optado por la más fácil que es sacar a Pavez”, complementó sobre las represalias que estaría sufriendo el mediocampista.

Arrieta recordó palabras de Almirón que explican la ausencia de Pavez: “Almirón en algún momento dijo que hay que remecer al equipo, hacer algún cambio y sacó a Pavez siendo que en ese mediocampo había rendimientos individuales más bajos”.

En el cierre, Arrieta suelta todo: “Ahora Ortiz también opta por lo mismo, sacar a Pavez que está un poco enemistado con el hincha. No digo con todos, pero es más fácil sacar a Pavez que a Vidal”, reveló el periodista y reportero que cubre a los albos.

Colo Colo vs. Deportes Limache, día y hora

Esteban Pavez y el resto del Cacique volverá el día de mañana a los entrenamiento pensando en el duelo ante Deportes Limache, el cual se llevará a cabo el lunes 27 de octubre a las 6 de la tarde en el Estadio Nacional.