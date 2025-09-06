Universidad de Chile golpeó la mesa en los últimos días y todo tras lo que fue su negación a disputar la Supercopa para el 14 de septiembre, debido a que podría apreta su calendario tras su clasificación a la próxima ronda de la Copa Sudamercana.

Sobre esto, el periodista nacional, Danilo Díaz tomó la palabra en el programa ‘Los Tenores’ de Radio ADN y comentó esta decisión azul, en la que se expresó con una extraña solicitud: que Colo Colo respalde esto.

“Como Aníbal Mosa quiere que se juegue ida y vuelta, yo fuera Aníbal Mosa y también me sumo a esa campaña (de que no se juegue la Supercopa ). ¿Voy hacer debutar a mi nuevo entrenador en un Superclásico?”, parte señalando Díaz.

Agregando a esto, el ‘Tenor del Pueblo’ indicó que para Colo Colo no es muy conveniente que su entrenador tenga su debut en una copa y más aún, si es ante su clásico rival, por lo que siente que a los ‘Albos’ le vendría bien una reprogramación.

La Supercopa sigue en el aire | Foto: Photosport

“Desde un análisis futbolero, tú haces debutar a tu entrenador que lo trajiste ahora para que apague el incendio en el Superclásico o lo haces debutar frente al último de la tabla de posiciones que es Deportes Iquique”, remarca.

Concluyendo, Díaz señala en que a pesar de que sea su debut, una derrota para el nuevo DT de Colo Colo en un potencial estreno ante la U por la Supercopa, podría ser la peor forma de iniciar un proceso como entrenador.

“¿Por qué crees que se acabaron los Superclásicos de verano? era lo que correspondía por calendario, pero acá este partido se puede transformar en un caramelo envenenado. Yo ni a palos debutó en un clásico”, cerró.