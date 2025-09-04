Finalmente, y tras meses de idas y vueltas, la ANFP pudo confirmar la fecha para la realización de la Supercopa 2025, donde se verán las caras Colo Colo y Universidad de Chile.

Sin embargo, la realización del duelo sigue en vilo. La controversia nace de la insólita medida que propuso el ente rector del fútbol chileno para la venta de entradas: solo podrán comprarlas personas mayores de 55 años, además de funcionarios o familiares del fútbol joven de cada club.

Esta disposición generó que un hincha del Romántico Viajero presentara un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, lo que podría suspender la venta de tickets.

Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile al borde del caos

Pero la polémica no quedó ahí: en las últimas horas, un hincha del Cacique también se unió al recurso, aumentando la incertidumbre sobre la realización del Superclásico.

“El socio del CSD Colo Colo, abogado Jorge Henríquez Muñiz, también interpuso un recurso de protección en contra de la ANFP y la DPRM por venta “discriminatoria” de las entradas de la Supercopa”, detalló el periodista Fernando Agustín Tapia en su cuenta de X (Ex Twitter).

“Solicita orden de no innovar, argumentando discriminación”, complementó el comunicador.

Otra vez hay riesgo de que la Supercopa se suspenda | FOTO: Pepe Alvujar/Photosport

De esta forma, habrá que esperar la decisión que tomarán en la Corte de Apelaciones y si finalmente se llevará a cabo la realización de la Supercopa para el 14 de septiembre.