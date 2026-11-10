Colo Colo tira la casa por la ventana para asegurar la continuidad de Fernando Ortiz con esta propuesta

En Colo Colo siguen celebrando lo que fue la obtención de la estrella 35 para el ‘Popular’ dentro del fútbol chileno, el que mantiene la fiesta desatada en el plantel del ‘Cacique’ ante este importante logro.

Mientras esto sucede, el entrenador del ‘Popular’ Fernando Ortiz comienza a dilucidar qué será de su futuro para la temporada 2027, en donde en Colo Colo están más que atentos a su situación.

Ya con el título en la mano, desde la dirigencia de Colo Colo iniciaron las conversaciones con el ‘Tano’ para ver su permanencia para el próximo año, en donde el mismo Anibal Mosa confirmó aquellos diálogos.

Desde la dirigencia del conjunto nacional están más que contentos con lo que ha sido el trabajo de Fernando Ortiz en Colo Colo, a quien lo ven como un hombre clave para lo que será la temporada 2027.

Colo Colo busca la continuidad de Ortiz | Foto: Photosport

Ante este interés, el actual entrenador del ‘Popular’ está más que atento a lo que son sus negociaciones para mantenerse en Colo Colo y en donde en las próximas horas podría recibir una importante propuesta para su permanencia.

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Colo Colo tira la casa por la ventana por Ortiz

En las últimas horas, el periodista Rodrigo López de D Sports Chile, dio a conocer en su cuenta de ‘X’ lo que sería la importante propuesta que Colo Colo le haría llegar a Fernando Ortiz para mantenerse en el ‘Popular’.

Los tres importantes puntos que ofrecería el ‘Cacique’ para buscar la continuidad de Ortiz en Colo Colo sería de un importante presupuesto para refuerzos para el 2027, la autonomía en la búsqueda de refuerzos y manejar las renovaciones en el plantel.

“Colo Colo avanza en la continuidad de Fernando Ortiz. Este miércoles se le presentará el proyecto deportivo 2027, el cual tiene 3 pilares fundamentales para el DT: Presupuesto, autonomía en la elección de refuerzos y renovaciones”, esto informó.

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De esta forma, en el ‘Cacique’ esperan lograr llegar a un acuerdo con Fernando Ortiz y conseguir su permanencia en el club para el 2027, ya que lo ven como un hombre clave para seguir firme en el proyecto deportivo que tiene Colo Colo.