Este miércoles se disputará el partido amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo en el Estadio Chinquihue, duelo que se agendó en medio del receso por el Mundial Sub 20 y que le servirá al Cacique para ajustar detalles de cara a la recta final de la Liga de Primera 2025.

El compromiso lo pactó el presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa, quien es un reconocido empresario puertomontino, por lo que tiene buenos lazos con el equipo salmonero.

Lo mismo ocurrió en julio del año pasado, cuando Colo Colo también visitó al Velero en un duelo de exhibición que terminó en triunfo por 1-0 para los albos con gol de Cristián Zavala.

En esta ocasión el Cacique va con equipo mixto, ya que el entrenador Fernando Ortiz tiene ocho bajas entre lesionados y convocados a la selecciones chilenas.

Es por esto que veremos a algunas caras nuevas, como el lateral Víctor Campos y el volante Benjamín Pérez, canteranos que están asomando en este nuevo proceso del cuadro popular.

Destacar que Puerto Montt sí está en medio de la competencia de la Segunda División, donde son los líderes exclusivos y principales aspirantes para ascender a Primera B. Incluso, el fin de semana vencieron por 4-2 a Provincial Ovalle como forasteros en la Cuarta Región.

El DT de los ‘Hijos del Temporal’ es un histórico albo, Jaime ‘Pillo’ Vera, quien en su plantel también tiene a un ex Colo Colo, el mediocampista Danilo Díaz.

Colo Colo volverá a contar con Arturo Vidal para este amistoso en Puerto Montt. (Foto: Nicolas Klein/Photosport)

¿A qué hora es el amistoso de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo?

El amistoso entre Deportes Puerto Montt y Colo Colo se juega este miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue.

¿Dónde ver este partido por TV y streaming?

Este partido será transmitido en directo desde Puerto Montt por la señal de ESPN y por la plataforma de pago Disney+, en sus planes estándar y premium.