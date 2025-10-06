Este miércoles Colo Colo tiene su segundo partido amistoso del receso por el Mundial Sub 20, donde visitará a Deportes Puerto Montt, el líder indiscutido de la Segunda División.

El partido lo gestionó el presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, quien es un reconocido empresario de la zona, replicando así el evento que se realizó en julio del 2024.

En aquella ocasión los albos vencieron por 1-0 a los salmoneros con solitaria conquista de Cristián Zavala en una lluviosa noche en el Chinquihue.

El Cacique viene de haber disputado un amistoso a puertas cerradas con Unión Española la semana pasada, en el que se inclinó por 2-1 en el Estadio Santa Laura.

En esta ocasión, el entrenador Fernando Ortiz no podrá contar con varios jugadores de su plantel, contabilizando un total de ocho bajas hasta el momento.

Las bajas de Colo Colo para enfrentar a Puerto Montt

Los primeros en la lista son los lesionados y quienes se están recuperando de alguna intervención o en el proceso final de rehabilitación, como Óscar Opazo, Alexander Oroz, Alan Saldivia y Javier Correa.

A ellos se suman los convocados a la Selección Chilena para el amistoso contra Perú, dos titulares indiscutidos del cuadro popular: Vicente Pizarro y Lucas Cepeda.

Finalmente están los dos juveniles que son parte de La Roja de Nicolás Córdova en el Mundial Sub 20 y que mañana (martes) disputan los octavos de final contra México: Nicolás Suárez y Francisco Marchant.

Javier Correa no alcanzará a estar listo para el viaje de Colo Colo a Puerto Montt. (Foto: Pepe Alvújar/Photosport)

Pero no todas son malas noticias en Macul, ya que el que sí se subiría al avión rumbo a la Región de Los Lagos es el arquero Fernando De Paul, que ya estaría en condiciones de volver tras la lesión muscular que sufrió el 26 de septiembre ante Deportes Iquique.

¿Cuándo y a qué hora es el amistoso de Deportes Puerto Montt vs Colo Colo?

Este partido amistoso se jugará el miércoles 8 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Chinquihue de Puerto Montt. La transmisión será a través de la señal de ESPN y en streaming por la plataforma de pago Disney+.