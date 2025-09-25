Universidad de Chile configuró un plantel este 2025 pensando en mejorar lo hecho el año anterior donde fue subcampeón y ganó la Copa Chile, más aún considerando que sólo perdió a Marcelo Morales del once que terminó jugando.

La política de contrataciones en la U fue apostar por préstamos y jugadores libres, adquiriendo sólo los pases de Gonzalo Montes y Julián Alfaro.

Uno de los futbolistas que llegó cedido, fue Javier Altamirano, el que pertenece a Estudiantes de la Plata y Huachipato, con una opción de compra en beneficio del cuadro azul, la que se hará efectiva o no, el 31 de diciembre de 2025.

Lo cierto es que hay unanimidad en el segundo piso del Centro Deportivo Azul en el sentido de que el volante es prioridad para el 2026, y por su rendimiento merece cualquier esfuerzo para quedarse.

Según pudo averiguar BOLAVIP la gerencia deportiva de la U ya está trabajando en conseguir la carta de Javier Altamirano, aunque entienden que las negociaciones no tendrán un efecto inmediato, y habrá que esperar a que termine el año.

¿Qué opina Javier Altamirano de seguir en Universidad de Chile?

En la U aseguran que Javier Altamirano está muy cómodo y feliz, y así lo demuestra en cada entrenamiento y en cada partido donde le toca ponerse la camiseta laica.

En el Centro Deportivo Azul tienen el convencimiento de que si quedarse dependiera del jugador, él va a optar por eso.