En Colo Colo se preparan con todo para lo que será -eventualmente- el partido de la Supercopa frente a Universidad de Chile de este fin de semana. Sin embargo, los albos sufrieron un duro golpe de cara a dicho compromiso.

Y es que una de las figuras del popular, Óscar Opazo, sufrió una lesión que lo tendrá largo rato fuera de las canchas, siendo así el primer mazazo que recibe el nuevo DT Fernando Ortiz en su llegada a Macul.

Según revelaron en el parte médico de los albos, indicaron que: “El jugador Óscar Opazo fue diagnosticado con una meniscopatía interna en su rodilla izquierda“.

Lo más preocupante es su largo plazo de recuperación: “Dada esta condición se someterá a cirugía el día de mañana miércoles 10 de septiembre. Se estima tiempo de para deportivo de 2 a 3 meses“.

De esta forma, el “Torta” muy probablemente se pierda todo lo que resta de campeonato para Colo Colo.

La Supercopa sigue en veremos

La Supercopa entre Colo Colo y Universidad de Chile sigue en pie para este domingo 14 de septiembre a contar de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura. Sin embargo, existe aún dudas por parte de los azules y también de las autoridades de la comuna de Independencia.

El edil Agustín Iglesias se ha manifestado bastante sobre los peligros que existen en torno a la realización de este encuentro, incluso pese a las medidas extremas de seguridad que tomó la ANFP.

Fernando Ortiz tiene a su primera gran baja en Colo Colo. Opazo se muy probablemente no estará en el resto de la temporada. (Foto: Photosport)

Además, ahora tiene como “caballito de batalla” que el recinto donde ejerce como local Unión Española no está al 100% para albergar un espectáculo de este calibre, por lo que este lunes enviaron un extenso comunicado con imágenes en donde se detalla gráficamente el estado del Estadio Santa Laura.

Con el correr de los días se espera haya mayor claridad respecto de si se jugará o no este importante compromiso, que ya había sido aplazado anteriormente.