La goleada de Colo Colo sobre Deportes Iquique de este fin de semana recién pasado, dejó varios puntos más que interesantes sobre lo que puede ser el futuro del “Cacique” de la mano de Fernando Ortiz.

Aunque tuvo que ser por una emergencia tras la lesión de Fernando De Paul, el portero Eduardo Villanueva, después de cuatro años entrenando junto al primer equipo, tuvo al fin su oportunidad de debutar en primera.

El más feliz con aquello fue claramente el joven guardameta, quien esta jornada fue incluso el encargado de alzar la voz en representación del cuadro albo en la conferencia de prensa de este martes.

En primera instancia, “Edu” mencionó que: “En el momento en el que vi que iba a entrar pasó todo muy rápido. Primero vi la tremenda atajada del Tuto, después vi que estuvo en el suelo. Mis compañeros en el banco suplente me dijeron que estuviera atento por si me tocaba entrar“.

La recomendación de Ortiz a Villanueva en su debut en Colo Colo

En esa línea, el portero colocolino recordó la frase del “Tano” Ortiz antes de su ingreso a la cancha: “El director técnico, el profe y el cuerpo técnico me dijeron que disfrutara, que hiciera lo que venía haciendo estos últimos días. Que me relajara, que disfrutara la oportunidad”.

Son cuatro años aproximadamente en los que Villanueva lleva trabajando junto al primer equipo, pero además, casi toda una vida siendo parte de la cantera alba: “Y como bien tú dices, ha sido un largo proceso desde los 11 años que estoy acá”.

El portero debutó en Colo Colo y no da más de alegría. (Foto: Photosport)

“Trabajando, entrenando y, por supuesto, disfrutando de estar acá. Es muy lindo estar en Colo Colo. Para mí significa mucho. Para mí significa prácticamente la mayor parte de mi vida. Después de estudiar, me he dedicado a entrenar”, aseguró.

Su alegría fue tal, que cerró diciendo: “Estoy muy agradecido y feliz por todo lo que estoy viviendo ahora en el equipo de mis amores“.