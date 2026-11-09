Uno de los refuerzos del Cacique esta temporada, pero nunca logró ser del gusto de Fernando Ortiz. Ahora su partida de Colo Colo es inminente.

Tras coronarse campeón de la Liga de Primera, Colo Colo rápidamente comienza a mirar hacia la temporada 2027, donde volverá a pelear en Copa Libertadores. Sin embargo no todo es alegría en Macul, y es que uno de los jugadores que tendría prácticamente sentenciada su salida es Matías Fernández Cordero.

El lateral derecho, que llegó a comienzos de año desde Independiente del Valle para reforzar al Cacique, no logró convencer a Fernando Ortiz y, tras la consagración alba, el futbolista reconoció que ve muy difícil continuar en Macul.

El formado en Santiago Wanderers tuvo escaso protagonismo durante la campaña. En total, disputó 18 partidos oficiales y acumuló apenas 872 minutos, números que reflejan que nunca logró ser del gusto del ‘Tano’. En declaraciones a Radio Cooperativa, el futbolista realizó una autocrítica sobre su rendimiento y reconoció que esperaba tener mayor continuidad.

“Soy muy autocrítico y hay que ser realista”

“Es muy lindo, obviamente analizando un poco no fue mi mejor año. Es importante obtener un título con una institución tan grande. Feliz, contento por mis compañeros y por este título. Es uno más, al final es importante ganar siempre”, expresó sobre la obtención del campeonato.

Luego, Fernández Cordero profundizó en su balance individual: “Soy muy autocrítico. Sé que me faltó mucho para jugar este año. Espero que el próximo sea de sumar muchos más minutos. Algo personal tengo que hacer para mejorar. Obviamente quiero jugar, ese es el resumen”.

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Sin embargo, fue al referirse directamente a su futuro cuando dejó prácticamente sellada su despedida del Estadio Monumental. “Hay que ser realista. No creo que se dé por el año que hice. No es algo que me merezca, hay que ver más allá de eso. Obviamente pensar en el futuro, espero que le vaya bien a Colo Colo”, sostuvo el lateral, dando a entender que su ciclo en el Cacique estaría llegando a su fin.