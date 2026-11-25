En el campeón del fútbol chileno están planificando de lleno la próxima temporada, partiendo por la primera parte de los trabajos tras vacaciones.

En Colo Colo ya piensan de lleno en la próxima tremporada, luego de haber asegurado el título de la Liga de Primera 2026 con tres fechas de anticipación, festejos que se extendieron el pasado domingo en la goleada pr 3-0 sobre Universidad Católica en el clásico.

En el cuadro popular también abrocharon la continuidad del entrenador Fernando Ortiz para la próxima temporada, por lo que ahora en Blanco y Negro van por las renovaciones de las figuras que terminan su vínculo en diciembre.

Pero además de aquello, en el Estadio Monumental están planificando la pretemporada 2027, donde esta vez sería fuera de Chile.

La ciudad que eligiría Colo Colo para la pretemporada

Según información de El Canal de Edson, Colo Colo partiría a Uruguay tras las vacaciones, específicamente a Punta del Este, donde también esperan ser parte del torneo amistoso Serie Río de La Plata.

Cabe recordar que los albos han sido parte de las tres últimas ediciones de la SRLP, por lo que esta vez buscan una ciudad cercana para concentrarse. Tampoco se descarta algún country en Buenos Aires.

De esta forma, el Cacique volvería al extranjero para hacer la pretemporada, descartando quedarse en el país como fue el año pasado, cuando la primera parte de los trabajos los realizaron en Pirque.

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Colo Colo volvería a ser parte de la Serie Río de La Plata. (Foto: Gaston Britos/Focouy/Photosport)

¿Cuándo será la pretemporada de Colo Colo?

La pretemporada de Colo Colo sería en las primeras semanas de enero, antes que arranque la temporada del fútbol chileno, donde todavía no hay calendario confirmado.