El presidente de Blanco y Negro Aníbal Mosa frenó los rumores de un posible regreso de Alexis Sánchez a Colo Colo para la temporada 2027.

Este miércoles hubo reunión de directorio en Blanco y Negro, la correspondiente al mes de noviembre, donde se empezó a analizar la situación del plantel de Colo Colo para la temporada 2027.

Esto luego de asegurar el título en la Liga de Primera 2026, la clasificación a Copa Libertadores y la renovación del entrenador Fernando Ortiz.

Respecto a la planificación de la próxima campaña, fue consultado el presidente de ByN, Aníbal Mosa, por el nombre de Alexis Sánchez, que empezó a sonar con fuerza para volver como refuerzo, después de 19 años desde que brilló en el Cacique antes de partir al extranjero.

El portazo de Colo Colo a Alexis Sánchez

Pero el empresario de origen sirio sorprendió con su respuesta y descartó de lleno esta posibilidad, dándole un tremendo portazo al Niño Maravilla, quien busca la forma de salir del CF Montréal de la MLS.

“No está arriba de la mesa el nombre de Alexis Sánchez, así que le deseamos suerte en los desafíos que tenga”, lanzó el timonel albo.

Aníbal Mosa tras la reunión de directorio en ByN. (Foto: Captura)

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Aunque reconoció la importancia de su figura: “Tremendo jugador, estuvo acá, hizo grandes cosas, pero el nombre de Alexis Sánchez no está arriba de la mesa en este momento”.

Respecto a las razones si son económicas o no, Mosa contestó: “Es que no está arriba de la mesa, no te podría decir si es por un tema de caro o no es caro, no ha aparecido en ninguna conversación”.