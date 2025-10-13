Colo Colo tienen a todo el país pendiente de su actuación en la Copa Libertadores Femenina 2025, donde las albas se instalaron en semifinales tras eliminar a Libertad de Paraguay en cuartos de final.

Las tricampeonas del fútbol chileno van en busca de su segundo título internacional, siendo el único equipo que ha ganado todos sus partidos en esta edición del certamen continental.

Además, las dirigidas por Tatiele Silveira siguen estirando su increíble invicto, pues llevan 36 partidos consecutivos ganados sumando todos los torneos, cerca de alcanzar el récord mundial que lo tiene el Olympique Lyon (41).

El millonario premio que busca Colo Colo Femenino

Pero además de querer ir en busca de esta marca, las albas tienen entre ceja y ceja el millonario monto que entrega Conmebol al campeón de la Copa Libertadores Femenina.

Solo por avanzar de fase de grupos Colo Colo recibió 50 mil dólares y ahora van por los premios mayores.

El tercer lugar recibirá 250 mil dólares, el subcampeón 600 mil de la divisa norteamericana y el campeón se adjudicará 2 millones de la moneda estadounidense.

Mary Valencia ha marcado todos los goles de Colo Colo (5) en esta Copa Libertadores. (Foto: @ColoColoFem)

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo Femenino?

Las albas enfrentarán en semifinales al Deportivo Cali de Colombia, partido programado para este miércoles 15 de octubre a las 16:00 horas en el Estadio Florencio Sola, Buenos Aires, Argentina.