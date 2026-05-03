Colo Colo tuvo una noche redonda en el Estadio Monumental tras imponerse por 3-1 a Coquimbo Unido, en un duelo pendiente por la fecha 9 que le permitió volver a la cima de la Liga de Primera. La gran figura fue Javier Correa, quien se matriculó con un doblete.

El delantero apareció en los momentos clave, anotando en los minutos 84′ y 86′ terminando por inclinar la balanza a favor del “Cacique”. Su primer tanto de la jornada, además, tuvo una carga especial, ya que lo celebró junto a su hijo en una imagen que rápidamente se viralizó en redes.

Javier Correa festejando junto a su hijo, canterano de Colo Colo, tras anotarle a Coquimbo Unido en el Monumental. (Foto: Photosport)

Tras el pitazo final, Correa fue elegido como el mejor jugador del encuentro, coronando así una jornada marcada por su capacidad de sobreponerse a las dificultades físicas que venía arrastrando en las últimas semanas.

Javier Correa se sincera tras su noche soñada en Colo Colo

En declaraciones a TNT Sports, el ariete señaló: “Muchas gracias por el premio, creo que nunca lo aflojé cuando me tocó pasar por un momento malo. Como te dije el otro día, me enfoqué más en el trabajo, en la familia, en tratar de ayudar a la gente, a mis compañeros. Agradecido con Dios por darme la oportunidad de celebrar un gol con mi hijo, eso es impagable”.

Sobre el emotivo festejo, el delantero agregó: “Me las guardo para mí. Estoy feliz de poder disfrutarlo con él, que también está en un proceso lindo de aprendizaje. Agradecer a mis compañeros y a la gente del área médica que me ayudó un montón. Ahora, a seguir peleando”.

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Finalmente, al ser consultado por el presente del equipo y de qué posee este Colo Colo, Correa fue claro: “Ya te lo dije una vez, seguiremos trabajando para darle alegría a la gente”.

Casi de seguro, el goleador de la jornada se refirió a sus dichos de la semana pasada tras marcar en el triunfo por 2 a 1 a Universidad de Concepción: “Hace un mes y medio que vengo de lesión en lesión, dolor tras dolor, y no es fácil levantarse todos los días. No fue fácil, pero tengo unos huevos gigantes para llevarme todo por delante”.

DATOS CLAVE

Colo Colo ganó 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, fecha 9.

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Javier Correa marcó dos goles en los minutos 84′ y 86′ del partido.