Colo Colo cumplió con la tarea y no falló en el Estadio Monumental. El “Cacique” derrotó por 3-1 a Coquimbo Unido en el duelo pendiente por la fecha 9 de la Liga de Primera, resultado que le permitió recuperar el liderato del campeonato.

El encuentro fue trabado durante largos pasajes, con el cuadro albo dominando la posesión pero sin profundidad, logrando ponerse en ventaja recién en el cierre de la primera mitad.

Cuando el primer tiempo se iba, Maximiliano Romero rompió el cero desde el punto penal, dándole tranquilidad al “Popular” antes del descanso. Sin embargo, en el complemento, Guido Vadalá igualó a los 56’, instalando dudas en Macul.

Con Correa como figura, Colo Colo recupera la cima del torneo tras vencer por 3 a 1 a Coquimbo Unido. (Foto: Photosport)

Pero en la recta final apareció Javier Correa, quien con un doblete en los 84’ y 86’ sentenció el 3-1 definitivo y le devolvió a Colo Colo la cima de la tabla con 24 puntos.

El análisis de Romai Ugarte tras el triunfo albo

Tras el encuentro, el periodista deportivo conversó con BOLAVIP y entregó su mirada sobre el rendimiento del equipo, destacando principalmente la consolidación de una idea de juego y la recuperación de un delantero clave.

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“Esta forma ya la asimiló Colo Colo, y si recupera un goleador como Correa, la cosa va mejorando. No es fácil hacerle tres goles a Coquimbo, y aparte que el equipo estaba escaso de goles y hoy marcó tres, que ya es una diferencia aceptable. Y es puntero, ¿Qué más quieren?”, lanzó.

Ugarte también puso el foco en el aspecto táctico, valorando la decisión de utilizar dos delanteros: “Ortiz probó con dos ‘9’ y le resultó. Con dos ‘9’ cambia esto, porque además son buenos jugadores. A mí me falta Aquino, que lo metió muy tarde; debería jugar antes para soltar a estos dos”.

Finalmente, fue crítico con algunas decisiones en el mediocampo y el sistema, apuntando a una decisión que podría sacar ronchas en la hinchada: “Yo creo que está de más jugar con esa línea de tres. Prefiero ganar a Aquino y sacar a Vidal, pero le va a costar al técnico con todo el público encima”.

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DATOS CLAVE

Javier Correa anotó un doblete en el 3-1 de Colo Colo contra Coquimbo.

Colo Colo sumó 24 puntos, retomando la cima de la tabla de posiciones.

Romai Ugarte declaró que la táctica de dos delanteros mejoró el ataque albo.