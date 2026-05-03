Este domingo Colo Colo volvió a ser el líder exclusivo de la Liga de Primera 2026, luego de vencer por 3-1 a Coquimbo Unido en el Estadio Monumental, partido pendiente por la novena fecha.

Tras esta importante victoria ante el campeón defensor, habló en conferencia de prensa el entrenador Fernando Ortiz, que así analizó este triunfo en Macul.

“Había que ganar, el equipo desde el minuto cero demostró que era un partido importante, para poder despegarnos de los seguidores que teníamos en la tabla”, comenzó diciendo.

Luego, el técnico argentino profundizó en las actuaciones individuales, como la de Javier Correa, quien anotó un doblete: “Casos particulares como Javi creo que es la comptenencia, la competencia diaria, semanal, siempre va a que ellos se enfoquen dia a dia para que quieran estar y que se puedan abrir situaciones de goles para los dos nueves también es muy importante”.

En la misma línea, explicó por qué se la jugó en poner a dos nueve, lo que le terminó siendo un éxito, pues ambos marcaron.

“Siempre trato de buscarle las alternativas al equipo para que pueda ser protagonistas. Javi ha encontardo muchos espacios, que necesitábamos que él saque al central y lo ha encontrado en el primer tiempo, resultó. Hay que estar tranquilos, esto es largo, estamos solo a tres puntos de un rival más que importante de nuestra liga”, comentó.

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Así vivió el Tano Ortiz el triunfo de Colo Colo. (Foto: Felipe Zanca/Photosport)

¿Alexis Sánchez a Colo Colo?

Finalmente, el Tano Ortiz fue consultado por el rumor que comenzó a circular acerca de un posible retorno de Alexis Sánchez a Colo Colo, quien al terminar su contrato en el Sevilla buscaría regresar al fútbol chileno. Ante aquello, no quiso entrar en detalles, pero dejó las puertas abiertas para el Niño Maravilla.

“No me permito hablar y programar o futurizar hacia adelante, no soy yo, no estoy con la idea de pensar (en eso). Sí puedo decir que Alexis es un excelente jugador, que si él decide llegar a nuestra liga, hay que disfrutarlo”, cerró el DT.

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En síntesis