En Colo Colo alistan lo que será su partido pendiente contra el campeón Coquimbo Unido por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, el que se disputará el domingo en el Estadio Monumental.

El Cacique de vencer o empatar con los Piratas quedará como líder exclusivo del torneo, de ahí la importancia de este partido para los albos, por lo que el entrenador Fernando Ortiz moverá las piezas.

Así al menos lo dio a conocer el periodista Cristopher Brandt de ESPN tras el entrenamiento matutino de este viernes, donde el técnico argentino practicó táctica fija y dispuso de varios cambios, entre ellos el regreso de Arturo Vidal tras la suspensión por acumulación de tarjetas amarillas.

El King volvería como líbero en la línea de tres defensores, siendo acompañado por Jonathan Villagra que entrenó con normalidad y el uruguayo Joaquín Sosa.

Los laterales subirían al mediocampo, aunque ahora Matías Fernández se estaría sobreponiendo a Jeyson Rojas por la banda derecha.

Pero la mayor sorpresa está en el ataque, pues el Tano Ortiz se la jugaría con dos nueves: Maximiliano Romero y Javier Correa.

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Ambos vienen de marcar en el triunfo por 2-1 sobre Universidad de Concepción, aunque jugando un tiempo cada uno.

De esta forma, el estratega de 48 años estaría dejando fuera del equipo titular a Claudio Aquino, Lautaro Pastrán, Leandro Hernández y Francisco Marchant, todos ellos como alternativa en ofensiva.

Mientras que en el arco, Ortiz respaldaría la titularidad del juvenil Gabriel Maureria, que sigue por delante de Eduardo Villanueva para sustituir al lesionado Fernando De Paul.

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Gabriel Maureira se mantendría en el arco de Colo Colo. (Foto: Marco Vázquez/Photosport)

La probable formación de Colo Colo

Gabriel Maureria; Jonathan Villagra, Arturo Vidal, Joaquín Sosa; Matías Fernández, Tomás Alarcón, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid, Diego Ulloa; Maximiliano Romero y Javier Correa (3-5-2).

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Colo Colo vs. Coquimbo Unido?

El partido entre Colo Colo y Coquimbo Unido se disputará este domingo 3 de mayo a las 17:30 horas en el Estadio Monumental.

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En síntesis