Este domingo Colo Colo venció por 3-1 a Coquimbo Unido en el partido que estaba pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, donde la gran figura de los albos terminó siendo Javier Correa.

El cordobés volvió a la titularidad en una apuesta del entrenador Fernando Ortiz por jugar con doble nueve, lo que le dio resultados, pues también convirtió Maximiliano Romero con un penal (45+5′).

Pero el Nine se robó todas las miradas en el Estadio Monumental, donde se redimió ante el público albo con un doblete en los minutos finales, para darle el triunfo al Cacique y dejarlo como líder exclusivo del torneo con 24 puntos.

La primera conquista de Correa fue a los 84′ con un potente derechazo cruzado a ras de piso. El ex Estudiantes de La Plata corrió a la banda donde se encontró con su hijo, quien ingresó a la cancha para festejar junto a su padre.

El joven estaba ejerciendo funciones como pasa pelotas, pues es parte de las inferiores de Colo Colo. Tras la celebración, el juvenil fue expulsado por el árbitro Héctor Jona.

Y dos minutos después (86′), el delantero de 33 años abrochó la victoria del cuadro popular, picando el balón sobre el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez tras un pase filtrado de Francisco Marchant.

Publicidad

Mira el VIDEO a continuación:

🤍🖤⚽🥹 ¡FRATERNAL TANTO!



Javier Correa apareció con este GOLAZO, el cual sólo fue el primero suyo del cruce entre #ColoColo y Coquimbo Unido, por la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026. ¿Con quién celebró? Con su hijo.



Si tienes TNT Sports Premium con tu operador de tv paga,… pic.twitter.com/X6MCbRAWjN — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 3, 2026

💥👏⚽ ¡Uno no era suficiente, Javi!



Correa se lució con un doblete en el triunfo de #ColoColo ante Coquimbo Unido, gol que le permitió al Cacique sacar ventaja en la #LigaDePrimeraMercadoLibre 2026 y ser puntero.



El partido de Colo Colo vs. Deportes Concepción estará en… pic.twitter.com/D0fkbX9K8I — TNT Sports Chile (@TNTSportsCL) May 3, 2026

En síntesis

Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido con doblete de Javier Correa .

venció a con doblete de . Javier Correa anotó goles en los minutos 84 y 86 del partido.

anotó goles en los minutos y del partido. El club albo alcanzó el liderazgo exclusivo del torneo con 24 puntos totales.