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Colo Colo

El emotivo momento que vivió Javier Correa junto a su hijo en el Estadio Monumental: ¡redención total en Colo Colo!

El cordobés convirtió un doblete para darle el triunfo a Colo Colo por 2-1 ante Coquimbo Unido y lo festejó con su hijo que estaba al borde de la cancha.

Javier Correa festejó el doblete junto a su hijo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTJavier Correa festejó el doblete junto a su hijo. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

Este domingo Colo Colo venció por 3-1 a Coquimbo Unido en el partido que estaba pendiente por la novena fecha de la Liga de Primera 2026, donde la gran figura de los albos terminó siendo Javier Correa.

El cordobés volvió a la titularidad en una apuesta del entrenador Fernando Ortiz por jugar con doble nueve, lo que le dio resultados, pues también convirtió Maximiliano Romero con un penal (45+5′).

Pero el Nine se robó todas las miradas en el Estadio Monumental, donde se redimió ante el público albo con un doblete en los minutos finales, para darle el triunfo al Cacique y dejarlo como líder exclusivo del torneo con 24 puntos.

La primera conquista de Correa fue a los 84′ con un potente derechazo cruzado a ras de piso. El ex Estudiantes de La Plata corrió a la banda donde se encontró con su hijo, quien ingresó a la cancha para festejar junto a su padre.

El joven estaba ejerciendo funciones como pasa pelotas, pues es parte de las inferiores de Colo Colo. Tras la celebración, el juvenil fue expulsado por el árbitro Héctor Jona.

Y dos minutos después (86′), el delantero de 33 años abrochó la victoria del cuadro popular, picando el balón sobre el arquero Diego ‘Mono’ Sánchez tras un pase filtrado de Francisco Marchant.

Mira el VIDEO a continuación:

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Tras Colo Colo vs. Coquimbo Unido: así queda la tabla de posiciones de la Liga de Primera

En síntesis

  • Colo Colo venció 3-1 a Coquimbo Unido con doblete de Javier Correa.
  • Javier Correa anotó goles en los minutos 84 y 86 del partido.
  • El club albo alcanzó el liderazgo exclusivo del torneo con 24 puntos totales.
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
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