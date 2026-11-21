La leyenda alba le dejó un mensaje a Blanco y Negro por el mediocampista de 39 años. Para él, debe renovar.

Colo Colo mantiene un misterio en la previa del cierre de temporada. A pesar de haber conseguido el título de la categoría de honor, el cuadro popular no tiene tranquilidad por el caso Arturo Vidal.

El mediocampista de 39 años no ha extendido su vínculo (que termina el 31 de diciembre) y es por esto que Carlos Caszely reaccionó. La leyenda alba le dejó un feroz mensaje a Blanco y Negro.

¿Qué pasó? El histórico delantero y seleccionado nacional clamó por la permanencia del oriundo de San Joaquín en el Estadio Monumental. Lo ubicó en la cima del plantel de Colo Colo.

“No hay ninguna pelea. Para mí, Arturo Vidal es el hombre más importante de Colo Colo. Más que todos, hoy día. Él tiene que renovar sí o sí”, lanzó con una ácida respuesta a las constantes declaraciones de Aníbal Mosa.

En la misma línea sobre el futuro del campeón de América, el Rey del Metro Cuadrado agregó: “Todos los grandes jugadores tienen que saber cuándo retirarse. Nadie los puede retirar“.

Carlos Caszely quiere la renovación de Arturo Vidal en Colo Colo. (Imagen: Photosport)

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Arturo Vidal instala el suspenso en Colo Colo

Durante esta campaña, el King Arturo ha disputado una totalidad de 39 encuentros vistiendo la camiseta de Colo Colo. En dichos duelos, anotó seis goles y aportó con cuatro asistencias.

¿Continuará en Macul? Por el momento, su próximo movimiento es incierto. Está en negociaciones con la cúpula dirigencial para determinar su eventual renovación por 2027.