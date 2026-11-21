Lucas Martínez Quarta está en carpeta del cuadro universitario. Así lo afirman los medios partidarios del elenco argentino.

Universidad de Chile ya incursiona en el mercado de fichajes. El conjunto estudiantil tiene que reforzar su plantel para disputar certámenes internacionales y es por esto que posa su atención en el otro lado de la cordillera.

¿La razón? Según informan desde Argentina, el elenco universitario tiene en la mira a una figura de River Plate. Ha sido seleccionado internacional e, incluso, se coronó campeón de Copa América.

Su nombre: Lucas Martínez Quarta. El reporte de Pasión Monumental indica que el defensor trasandino de 30 años es uno de los deseos de la escuadra azul y de otro equipo de su país.

“Unión (Santa Fe) y Universidad de Chile están interesados en incorporar a Lucas Martínez Quarta de cara al 2027“, comenzó señalando el medio partidario sobre el destacado zaguero.

Luego, en la misma línea sobre el anhelo de Universidad de Chile, la publicación advierte: “El defensor tiene contrato con River Plate hasta el 31 de diciembre de 2028“.

Universidad de Chile quiere a Lucas Martínez Quarta. (Foto: Getty Images)

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Universidad de Chile observa a Lucas Martínez Quarta

Cabe consignar que la dirigencia laica tendrá que liberar cupos para extranjeros si quiere sumar futbolistas foráneos. ¿Quiénes son los principales apuntados? Juan Martín Lucero y Bianneider Tamayo.

En caso de concretar la partida del delantero argentino o el defensa venezolano, el cuadro de Fernando Gago podrá enriquecer su planilla con estrellas de otras nacionalidades. Una de ellas, puede ser Lucas Martínez Quarta.