Esta mañana debutó el entrenador Fernando Ortiz al mando del primer equipo de Colo Colo, en dos partidos amistosos que se disputaron a puertas cerradas en las canchas de entrenamiento del Estadio Monumental.

Aprovechando el receso por la fecha FIFA de septiembre, el Cacique enfrentó a los juveniles, a la Sub 20 y la Sub 18 específcamente.

En esta ocasión el técnico argentino probó a la mayor parte del plantel, incluso le dio minutos a quienes habían sido cortados por el entrenador anterior Jorge Almirón.

El primer partido ante la Sub 20 terminó en triunfo por 3-1 con goles del lateral Bruno Gutiérrez, el defensa Emiliano Amor y un tiro libre espectacular del volante argentino Claudio Aquino.

Mientras que contra la Sub 18 la victoria fue por 3-0 con un doblete de Tomás Alarcón y un golazo del resistido delantero Salomón Rodríguez.

El atacante uruguayo no marcaba desde febrero y hasta el momento lleva dos tantos oficiales con el cuadro popular.

Mira el VIDEO de los goles a continuación:

¿Cuándo vuelve a jugar Colo Colo?

El próximo partido oficial de Colo Colo será la Supercopa contra Universidad de Chile, programada para el domingo 14 de septiembre a las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura, donde Ortiz tendrá la posibilidad de conseguir el primer título de su carrera como DT.