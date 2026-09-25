Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Sumate al canal de WhatsApp!
Juegos Odesur 2026

Un viernes dorado para el Team Chile: nueve medallas de oro en el antepenúltimo día de los Juegos Suramericanos 2026

El Team Chile llegó a las 172 preseas y pasó a Venezuela en la lucha por el cuarto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026.

Humberto Mansilla ganó oro en atletismo. (Foto: Team Chile)
© Oscar Munoz Badilla / @fotografiadeportivaHumberto Mansilla ganó oro en atletismo. (Foto: Team Chile)

Este viernes se vivió la antepenúltima jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde el Team Chile sigue rompiendo sus marcas, pues sumó ocho medallas de oro para llegar a las 48 preseas doradas.

Sin duda que fue uno de los días más fructíferos para la delegación nacional, que comenzó con el oro de María José Mailliard en el canotaje. Luego, Sebastián Martínez logró otra victoria en el kayak cross, quien el miércoles había obtenido oro en el contrarreloj.

+ Seguinos en

La jornada dorada para Chile siguió con los oros de Joaquín Urrutia (escalada), Anastasiia Velozo (karate), Martina Castro (escalada), Fabián Huaiquimán (karate), Fernanda Labraña y Matías Soto (doble mixto en tenis), Humberto Mansilla (lanzamiento de martillo) y terminó con la victoria del vóleibol masculino en la final contra Argentina.

Con estas preseas, nuestro país suma 48 medallas de oro, siendo la mejor cosecha de la historia en los Juegos Odesur.

Además, se está conviertiendo en la mejor actuación del Team Chile fuera de territorio nacional, con 172 medallas, en las que se suman 57 de plata y 67 de bronce.

Con esto, recuperamos el cuarto lugar del medallero, empatando en oros con Venezuela, pero superándola en el conteo general: los llaneros tienen 146 en total (48 oros, 43 plata y 55 bronce).

Cabe recordar que los Juegos Suramericanos 2026 terminan este domingo 27 de sepriembre con la ceremonia de clausura en Argentina.

Ver también

Team Chile llega al oro 39 en los Juegos Suramericanos gracias al canotaje: marca supera a Asunción 2022

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

RankPaís🥇 Oro🥈 Plata🥉 Bronce🏅 Total
1Brasil11410180295
2Argentina7881120179
3Colombia686159188
4Chile485767172
5Venezuela484355146
6Perú26303995
7Ecuador16253980
8Uruguay16142353
9Paraguay991937
10Panamá53816
Patricio Muñoz
Patricio Muñoz
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones