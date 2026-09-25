El Team Chile llegó a las 172 preseas y pasó a Venezuela en la lucha por el cuarto lugar del medallero de los Juegos Suramericanos 2026.

Este viernes se vivió la antepenúltima jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde el Team Chile sigue rompiendo sus marcas, pues sumó ocho medallas de oro para llegar a las 48 preseas doradas.

Sin duda que fue uno de los días más fructíferos para la delegación nacional, que comenzó con el oro de María José Mailliard en el canotaje. Luego, Sebastián Martínez logró otra victoria en el kayak cross, quien el miércoles había obtenido oro en el contrarreloj.

La jornada dorada para Chile siguió con los oros de Joaquín Urrutia (escalada), Anastasiia Velozo (karate), Martina Castro (escalada), Fabián Huaiquimán (karate), Fernanda Labraña y Matías Soto (doble mixto en tenis), Humberto Mansilla (lanzamiento de martillo) y terminó con la victoria del vóleibol masculino en la final contra Argentina.

Con estas preseas, nuestro país suma 48 medallas de oro, siendo la mejor cosecha de la historia en los Juegos Odesur.

Además, se está conviertiendo en la mejor actuación del Team Chile fuera de territorio nacional, con 172 medallas, en las que se suman 57 de plata y 67 de bronce.

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Con esto, recuperamos el cuarto lugar del medallero, empatando en oros con Venezuela, pero superándola en el conteo general: los llaneros tienen 146 en total (48 oros, 43 plata y 55 bronce).

Cabe recordar que los Juegos Suramericanos 2026 terminan este domingo 27 de sepriembre con la ceremonia de clausura en Argentina.

El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:

Rank País 🥇 Oro 🥈 Plata 🥉 Bronce 🏅 Total 1 Brasil 114 101 80 295 2 Argentina 78 81 120 179 3 Colombia 68 61 59 188 4 Chile 48 57 67 172 5 Venezuela 48 43 55 146 6 Perú 26 30 39 95 7 Ecuador 16 25 39 80 8 Uruguay 16 14 23 53 9 Paraguay 9 9 19 37 10 Panamá 5 3 8 16