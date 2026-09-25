Este viernes se vivió la antepenúltima jornada de los Juegos Suramericanos de Santa Fe 2026, donde el Team Chile sigue rompiendo sus marcas, pues sumó ocho medallas de oro para llegar a las 48 preseas doradas.
Sin duda que fue uno de los días más fructíferos para la delegación nacional, que comenzó con el oro de María José Mailliard en el canotaje. Luego, Sebastián Martínez logró otra victoria en el kayak cross, quien el miércoles había obtenido oro en el contrarreloj.
La jornada dorada para Chile siguió con los oros de Joaquín Urrutia (escalada), Anastasiia Velozo (karate), Martina Castro (escalada), Fabián Huaiquimán (karate), Fernanda Labraña y Matías Soto (doble mixto en tenis), Humberto Mansilla (lanzamiento de martillo) y terminó con la victoria del vóleibol masculino en la final contra Argentina.
Con estas preseas, nuestro país suma 48 medallas de oro, siendo la mejor cosecha de la historia en los Juegos Odesur.
Además, se está conviertiendo en la mejor actuación del Team Chile fuera de territorio nacional, con 172 medallas, en las que se suman 57 de plata y 67 de bronce.
Con esto, recuperamos el cuarto lugar del medallero, empatando en oros con Venezuela, pero superándola en el conteo general: los llaneros tienen 146 en total (48 oros, 43 plata y 55 bronce).
Cabe recordar que los Juegos Suramericanos 2026 terminan este domingo 27 de sepriembre con la ceremonia de clausura en Argentina.
Team Chile llega al oro 39 en los Juegos Suramericanos gracias al canotaje: marca supera a Asunción 2022
El medallero de los Juegos Suramericanos 2026:
|Rank
|País
|🥇 Oro
|🥈 Plata
|🥉 Bronce
|🏅 Total
|1
|Brasil
|114
|101
|80
|295
|2
|Argentina
|78
|81
|120
|179
|3
|Colombia
|68
|61
|59
|188
|4
|Chile
|48
|57
|67
|172
|5
|Venezuela
|48
|43
|55
|146
|6
|Perú
|26
|30
|39
|95
|7
|Ecuador
|16
|25
|39
|80
|8
|Uruguay
|16
|14
|23
|53
|9
|Paraguay
|9
|9
|19
|37
|10
|Panamá
|5
|3
|8
|16