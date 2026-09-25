El entrenador de Colo Colo confirmó el equipo titular con el que buscará la clasificación a los cuartos de final de la Copa Chile 2026.

Esta noche Colo Colo vuelve a enfrentar a Audax Italiano por la vuelta de los octavos de final de la Copa Chile 2026, donde busca la clasificación a la siguiente fase tras el empate sin goles en la ida.

Para este partido, el entrenador Fernando Ortiz confirmó dos cambios en comparación al duelo anterior, dándole la oportunidad a los juveniles Gedeón Díaz y Cristián Díaz.

Los canteranos ocuoarán los lugares de Matías Fernández y Maximiliano Romero, que esta vez estarán como alternativa en el banco de suplentes.

Para esta ocasión el cuadro popular tiene varias bajas, entre ellos los lesionados Javier Méndez, Claudio Aquino, Gabriel Mauriera y Joaquín Sosa, los dos últimos en reintegro deportivo.

Tampoco están disponibles los cinco citados a la Selección Chilena, más el arquero Vozinha que está junto a la Selección de Cabo Verde y los que vienen de vuelta de La Roja Sub 20 en los Juegos Suramericanos de Santa Fe.

La formación de Colo Colo: Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Gedeón Díaz, Tomás Alarcón, Cristián Díaz, Álvaro Madrid; Lautaro Pastrán y Javier Correa.

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¿A qué hora es el partido de Colo Colo vs. Audax Italiano?

El partido de vuelta entre Colo Colo y Audax Italiano se disputa este viernes 25 de septiembre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. La transmisión es a través de TNT Sports Premium y HBO Max.