or la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, Colo Colo se impuso por 1-0 a Universidad de Chile en el Superclásico 198, disputado en el Estadio Monumental, gracias a un gol de Vicente Pizarro.

El triunfo dejó a los albos con un aire de alivio tras los últimos resultados obtenidos en el certamen nacional, la intensa rivalidad del clásico y la presión de los hinchas por volver a ganar frente a su principal rival.

Más allá de la polémica y del resultado, el Superclásico también dejó momentos de emoción personal que pasaron casi desapercibidos para la transmisión oficial, mostrando la faceta más humana de quienes participan en el espectáculo.

Hijo de Hugo González sube conmovedor abrazo con su padre tras ganar el Superclásico

En ese marco, Hugo González, DT interino del conjunto popular, protagonizó un gesto que rápidamente se volvió viral.

Minutos después del pitazo final, su hijo Felipe González compartió un emotivo abrazo junto a su padre, un momento íntimo y lleno de emoción que captó inmediatamente la atención de los simpatizantes albos en redes sociales.

La escena recordó que detrás de los triunfos siempre existen historias personales que trascienden la cancha y se convierten en momentos inolvidables para quienes los viven de cerca.