Colo Colo logró derrotar por 1 a 0 a Universidad de Chile en el Superclásico 198, disputado por la fecha 22 de la Liga de Primera 2025, gracias a un gol del mediocampista Vicente Pizarro.

El triunfo permitió al Cacique respirar tras un tramo irregular del campeonato y reafirmar su supremacía ante su histórico rival, en un partido cargado de intensidad y emociones dentro y fuera de la cancha.

Más allá de la acción dentro del campo, el Superclásico dejó momentos que pasaron desapercibidos en la transmisión oficial pero se volvieron virales, mostrando que estos clásicos también generan historias fuera de juego que captan la atención de los hinchas.

Hijo de Hugo González se roba las miradas con su ironía hacia la U

En ese marco, Felipe González, hijo del DT interino Hugo González, protagonizó un momento que se volvió viral. ¿Qué hizo? Lanzó un mensaje irónico dirigido a todos los hinchas del Romántico Viajero.

“Chao. Sigan haciendo tiempo y tirando agua bendita… Atte: el hijo del que se los ‘pitió'”, escribió en su cuenta de Instagram.

La story que subió el hijo de Hugo González en su Instagram | FOTO: Captura

Ahora, el cuadro Popular deberá dar vuelta la página del Superclásico y enfocarse junto a Fernando Ortíz, su nuevo DT, en lo que viene en el certamen nacional.