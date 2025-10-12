Por la rivalidad que desde México sienten con Argentina, el marco del encuentro que se llevó a cabo por los Cuartos de Final de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025 se desarrolló con un nivel de tensión adicional. De hecho, desde la previa, la delegación mexicana intentó presionar filtrando a los medios de su país sobre cierto favoritismo de la FIFA para con el combinado albiceleste, algo que generó que el ambiente se caldeara mucho antes de que la pelota empiece a rodar.

Lo cierto es que, en definitiva, ese clima se transformó en fricción dentro del campo desde los primeros instantes de un juego que acabó inclinándose para el lado del elenco que comanda Diego Placente, por un tanteador de 2 a 0 gracias a los goles marcados por Maher Carrizo (en el primer tiempo) y por Mateo Silvetti (en el complemento).

Al respecto de lo que fue la previa y el partido, los jugadores argentinos hicieron su descargo en los medios de comunicación. ”Antes del partido lo que yo vi es que nosotros no hablamos nada. Ellos hablaron un poco de más, pero bueno, después adentro de la cancha se demostró lo que es Argentina”, señaló el defensor Tomás Pérez.

En esa misma línea, Maher Carrizo, una de las figuras de la Selección Argentina, post victoria en zona mixta agregó: ”Creo que no hay que hablar mucho afuera y demostrarlo más adentro de la cancha. Nosotros solamente escuchamos y se notó como es la diferencia. A veces hay que jugar con el corazón y otras veces con la cabeza”.

Por su parte, Tobías Ramírez, con algo más de picante en las declaraciones, también apuntó contra los futbolistas del combinado azteca: ”Ellos hablaron del cambio de hotel. A nosotros nos pasó con Italia y nadie dijo nada. Hablaron de más, pero después en la cancha no se la aguantaron”.

Julio Soler sueña con el título mundial

Por el lado de Julio Soler, hizo énfasis en el hecho de haber metido a Argentina entre los cuatro mejores equipos del Mundial Sub 20: ”Sacamos adelante un partido difícil. Tenemos mucha alegría, tenemos un lindo equipo y un grupo muy unido. Queremos quedar en la historia y que nuestros nombres queden grabados en las paredes de predio porque eso nos da mucho prestigio”.

Argentina enfrentará a Colombia en la Semifinal de la Copa Mundial Sub 20

La Selección Argentina se enfrentará a Colombia (que en su caso derrotó a España por 3 a 2) en una de las Semifinales de la Copa Mundial Sub 20 de Chile 2025. Será este miércoles 15 de octubre desde las 20 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de la ciudad de Santiago.

