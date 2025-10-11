Es tendencia:
Argentina vs. México por los cuartos de final del Mundial Sub 20: ¡Formación confirmada!

Los combinados juveniles se enfrentan en busca de un lugar en las semifinales de la Copa del Mundo.

Por Nahuel De Hoz

Dylan Gorosito y Gilberto Mora, principales protagonistas de Argentina y México.
Este sábado a la noche, la Selección Argentina se mide ante México por los cuartos de final de la Copa del Mundo Sub 20. El partido que protagonizan los combinados se disputa en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos comienza a partir de las 20 horas y es transmitido por las pantallas de Telefé y DSports. Además, podés seguir el minuto a minuto en vivo acá por Bolavip.

Formaciones de Argentina y México

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Valente Pierani, Tomás Pérez, Tobías Ramírez, Julio César Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni, Alejo Sarco.

Emmanuel Ochoa; Everardo López, Diego Ochoa, Rodrigo Pachuca; César Garza, Elías Montiel, Iker Fimbres, Obed Vargas, Alexei Domínguez; Gilberto Mora, Tahiel Jiménez.

Qué pasa si la Selección Argentina gana, empata o pierde hoy vs. México por el Mundial Sub 20

