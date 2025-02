Este viernes los hinchas de Colo Colo despertaron con la noticia que Jordhy Thompson habría sido ofrecido para volver al Estadio Monumental, luego de su venta al fútbol ruso a mediados de 2024.

Actualmente el Niño Joya se encuentra en Chile y no se ha presentado a la pretempotada del FC Orenburg en Turquía, ya que debe resolver unos problemas legales.

Jordhy Thompson no ha vuelto a Rusia después de sus vacaciones.

En medio de aquello, habría sido ofrecido al Cacique para esta temporada, según informó anoche el periodista Rodrigo López en DSports.

Pero en el cuadro popular habrían rechazado esta posibilidad, incluso este viernes el propio capitán Esteban Pavez le hizo la cruz.

En Colo Colo le cierran las puertas a Jordhy Thompson

En conferencia de prensa el Huesi le hizo la cruz al extremo de 20 años y recordó cuando en 2023 lanzó fuertes declaraciones por sus problemas extrafutbolísticos, relacionados principalmente a un caso de violencia intrafamiliar contra su expareja.

“La verdad que no quiero referirme mucho a ese tema. Yo creo que fui no sé si duro, pero un par de veces dije un par de cosas de Jordhy, no se lo tomaron bien”, lanzó esta jornada Pavez.

“La verdad que no me quiero referir a él, es un jugador que ya no está en el club y no me quiero referir a él. Solo desearle lo mejor en su carrera”, completó el volante de 33 años.