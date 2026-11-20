El atacante de Colo Colo viene de dos semanas al margen luego de protagonizar un choque automovilístico en estado de ebriedad.

Mientras en Colo Colo ajustan los últimos detalles para el clásico de este fin de semana contra Universidad Católica, en el Estadio Monumental tienen una sorpresa con el atacante Leandro Hernández.

El juvenil de 21 años volvió a entrenar a la par de sus compañeros tras el esguince medial en su tobillo izquierdo y el accidente automovilístico que protagonizó en estado de ebriedad, el domingo 8 de noviembre en Providencia.

En aquella ocasión el puntero se encontraba en Santiago mientras el equipo estaba a horas de consagrarse campeón de la Liga de Primera 2026 ante Ñublense en Chillán, pues había quedado al margen por su lesión.

Tras lo sucedido, Hernández quedó con medidas cautelares, ya que fue detenido, pasó por control de detención y posteriormente dejado en libertad, mientras que en Colo Colo le iban a poner un castigo.

Pero a menos de dos semanas de aquello, el canterano está de vuelta e incluso podría ser alternativa para el clásico contra la UC, pues entrenó con normalidad el jueves y este viernes.

Aunque también está la duda si es que efectivamente en el cuadro popular lo castigaron y si le permitirán jugar en lo que queda de temporada, ya que tenía una conversación pendiente con el presidente Aníbal Mosa, el entrendor Fernando Ortiz y el director de fútbol Jaime Pizarro.

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Leandro Hernández volvió a entrenar en Colo Colo. (Foto: @colocolooficial)

¿Cuándo y a qué hora es el clásico de Colo Colo vs. U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se disputará el domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026.