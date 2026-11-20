El entrenador Fernando Ortiz paró un nuevo equipo tentativo este viernes, a dos días del clásico en el Estadio Monumental.

En Colo Colo alistan los últimos detalles para el clásico contra Universidad Católica por la fecha 28 de la Liga de Primera 2026, donde recibirán a los Cruzados en el Estadio Monumental.

Los albos llegan con el título en el bolsillo tras consagrarse campeones en la fecha pasada, por lo que afrontan este partido con mayor relajo pero con las ganas de seguir estirando los festejos en casa.

Para esta ocasión el entrenador Fernando Ortiz tiene cuatro bajas por lesiones, que son Claudio Aquino, Diego Ulloa, Leandro Hernández y el goleador Javier Correa, quien fue operado esta semana por una rotura de meniscos.

Ante aquello el técnico argentino ha tenido que hacer algunos cambios obligados, como el ingreso de Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero en el ataque, así como mover al juvenil Gedeón Díaz como lateral izquierdo.

Esto conlleva que también se modifique el esquema, pasando del 3-4-3 a un 4-3-3, con el capitán Arturo Vidal subiendo al mediocampo.

En el arco si bien había probado a Fernando De Paul como titular en el entrenamiento del jueves, esta jornada volvió a aparecer Vozinha, que viene regresando de la fecha FIFA con la Selección de Cabo Verde.

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La probable formación de Colo Colo: Vozinha; Jeyson Rojas, Jonathan Villagra, Joaquín Sosa, Gedeón Díaz; Arturo Vidal, Víctor Felipe Méndez, Álvaro Madrid; Francisco Marchant, Lautaro Pastrán y Maximiliano Romero.

Maxi Romero será el centrodelantero de Colo Colo en este clásico. (Foto: Jonnathan Oyarzún/Photosport)

¿Cuándo y a qué hora es el clásico de Colo Colo vs. U. Católica?

El clásico entre Colo Colo y Universidad Católica se disputa este domingo 22 de noviembre a las 18:00 horas en el Estadio Monumental, válido por la fecha 28 de la Liga de Primera.