La ANFP despejó las dudas sobre la forma en que se determinará al clasificado 'Chile 4' del fútbol chileno a Copa Libertadores 2027.

Finalmente quedó zanjada la fórmula para definir al Chile 4 de la Copa Libertadores 2027. La ANFP resolvió las dudas sobre el último cupo chileno al certamen continental y estableció los posibles enfrentamientos que determinarán al clasificado.

Según dio a conocer en X, el periodista Rodrigo Contreras, el primer escenario contempla un duelo entre el equipo que termine tercero en la Liga de Primera (Universidad Católica por ahora) y O’Higgins, siempre que el conjunto rancagüino consiga avanzar a la final de la Copa Chile.

En ese caso, los celestes tendrán la posibilidad de disputar el último boleto a la fase previa del torneo continental frente al tercero del Campeonato Nacional, en un enfrentamiento que definirá al cuarto representante chileno.

La UC ocupa el 3er lugar de la Liga de Primera.

En tanto, si la final de la Copa Chile enfrenta a Colo Colo con Universidad de Chile o a los albos con Coquimbo Unido, la definición del Chile 4 será entre el tercero y el cuarto de la tabla de posiciones de la Liga de Primera.

De esta manera, el escenario dependerá de lo que ocurra en las semifinales del certamen copero y de cómo termine la clasificación de la Liga de Primera. La ANFP ya estableció las alternativas para evitar nuevas dudas sobre el mecanismo de clasificación.

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La definición se jugará a partido único el próximo 16 de diciembre, fecha en la que se conocerá al último representante chileno en la Copa Libertadores 2027.

La definición Chile 4 a Libertadores ya fue aclarada por la ANFP:



1. 3ro del torneo vs. O´Higgins, sí es que los celestes pasan a la final de Copa Chile



2. 3ro vs. 4to del torneo, sí la final de Copa Chile es CC vs. U o CC vs. Coquimbo



Sería partido único el 16 de diciembre — Rodrigo Contreras Lineros 🎙️ (@RoContrerasL) November 25, 2026

En síntesis…

La ANFP definió los escenarios para determinar el cupo Chile 4 a Copa Libertadores 2027.

El partido único que definirá al último clasificado chileno se jugará el 16 de diciembre.

Universidad Católica y O’Higgins se enfrentarían si el cuadro rancagüino llega a final de Copa Chile.