La ANFP programó la fecha 30 de la Liga de Primera donde se definirán los clasificados a Copa Sudamericana y los descendidos.

Todo cuento llega a su fin. En las últimas horas, la ANFP dio a conocer la programación de la fecha 30 de la Liga de Primera, donde la mayoría de los encuentros se jugarán en simultáneo y donde varios clubes se juegan la clasificación a Copa Sudamericana y la salvación del descenso.

Los encuentros para definir a los clasificados al torneo internacional se disputarán el sábado 5 de diciembre a las 20:30 horas. Serán tres los partidos que se jugarán en simultáneo: D. Limache frente a D. Concepción, Palestino ante Everton y Huachipato contra Ñublense.

En tanto, los partidos por el descenso se jugarán el domingo en simultáneo, donde también destacan los choques de Colo Colo y Universidad de Chile. Los albos, visitarán a Cobresal, mientras que los azules cerrarán el año ante Unión La Calera.

Así se jugará la Fecha 30 de la Liga de Primera

Sábado 5 de diciembre

20:30 horas – D. Limache vs. Deportes Concepción – Estadio Lucio Fariña

20:30 horas – Palestino vs. Everton – Estadio Municipal de La Cisterna

20:30 horas – Huachipato vs. Ñublense – Estadio CAP

Domingo 6 de diciembre

18:00 horas – Universidad de Chile vs. Unión La Calera – Estadio por confirmar

– Universidad de Chile vs. Unión La Calera – Estadio por confirmar 18:00 horas – Cobresal vs. Colo Colo – Estadio El Cobre

– Cobresal vs. Colo Colo – Estadio El Cobre 18:00 horas – Deportes La Serena vs. Audax Italiano – Estadio La Portada

– Deportes La Serena vs. Audax Italiano – Estadio La Portada 18:00 horas – O’Higgins vs. Coquimbo Unido – Estadio El Teniente

– O’Higgins vs. Coquimbo Unido – Estadio El Teniente 18:00 horas – U. de Concepción vs. Universidad Católica – Estadio Ester Roa